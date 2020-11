Milano: Comune non applica aumento oneri a chi edifica in quartieri periferia

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Il consiglio comunale di Milano ha approvato una delibera che interviene sull’applicazione della Legge Regionale 18/2019 sul territorio di Milano, definendo le aree che verranno escluse dall'incremento dell'indice di edificabilità massimo e modulando la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione.

La delibera stabilisce che l'incremento volumetrico fino al 20% previsto dalla Legge Regionale non dovrà applicarsi sull'intero territorio comunale ma soltanto in alcuni ambiti caratterizzati da elevata accessibilità e una diffusa necessità di rigenerazione del tessuto urbano: Certosa, Lambrate, Corvetto, Rogoredo, Piazza Maggi e Segesta/San Siro, escludendo le possibilità derogatorie previste in tema di altezze, norme quantitative, morfologiche, tipologie di intervento e distanze previste in quanto già coerentemente disciplinate dai dispositivi del Pgt.

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri e dei contributi di costruzione previsti dalla Legge Regionale, il Comune stabilisce che può essere applicata solo in presenza di tre condizioni certificate, e comunque fino al massimo del 15%: rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica; bonifica degli edifici e dei suoli contaminati nel caso in cui venga effettuata dal soggetto non responsabile della contaminazione; utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere e assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.