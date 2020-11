Milano: Hostess.it, 'nessuno servizio a favore Genovese'

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Hostess.it "non ha prestato alcun servizio, in particolare nei giorni 9,10,11 ottobre" a favore di Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it finito in carcere con l'accusa di stupro. Lo spiega in una nota la società, portale per la ricerca di hostess, steward e modelle.

Genovese "non ha nessun ruolo operativo o direttivo, né deleghe o poteri di rappresentanza di alcun tipo in seno alla società. Il rispetto delle persone – continua la nota – è uno dei valori cardine che i soci e la società considerano imprescindibili. Pertanto, alla luce dei fatti emersi, i soci si riservano di assumere ogni più ampia iniziativa a tutela dell’azienda".