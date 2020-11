Tagliavia: 'Raccolta pubblicità sul digitale in crescita, tra gennaio e settembre +34%'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Ad un anno dalla partenza del primo contenuto originale 'Viva Raiplay', la raccolta di Rai Pubblicità sul digitale continua a crescere. Nel periodo gennaio -settembre 2020, infatti, a fronte di un mercato Digital, compresi gli Ott, in flessione del 7%, il comparto digital di Rai Pubblicità registrata una crescita del 34%".

Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Gian Paolo Tagliavia, durante la conferenza stampa Rai organizzata per celebrare un anno della nuova Raiplay.

"E' importante notare come la crescita non sia trainata da un contenuto in particolare, ma che esprima il rafforzamento di tutta la piattaforma – ha rilevato – ormai un punto di riferimento nell’ambito della 'nuova tv in chiaro' e consolidata anche in termini di contenuti only digital, rivolta ad un pubblico complementare rispetto a quello televisivo tradizionale".

"Qualità del contenuto e impaginazione pubblicitaria molto curata – ha osservato Tagliavia – continuano a garantire agli Investitori Kpi (che l'indice per valutare una campagna) di comunicazione assolutamente unici, come una viewability del 90% e un Vtr (indice che segnala quando una persona vede buona parte dello spot) del 73%, sia sui formati skippable che unskippable. E un ulteriore sviluppo è garantito dalla crescita delle Tv connesse, che rappresentano un ambito di opportunità aggiuntivo per il 2021".