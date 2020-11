Rai: Patuano (A2a), 'io ad? Totalmente impegnato in ruoli ricoperti'

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – Marco Patuano allontana i rumors di stampa che lo vorrebbero in pole position per il ruolo di amministratore delegato dalla Rai. In una nota di A2a, il presidente del gruppo "dichiara di essere totalmente impegnato nei ruoli attualmente ricoperti".

Il riferimento è a un articolo pubblicato ieri da Repubblica.