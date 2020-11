Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Arcuri è stato nominato commissario a tutto -commissario alle mascherine, ai tamponi, ora commissario ai vaccini- perché deve risolvere tutti i problemi. Ne ha risolti? Zero, ma in questa Italia più non risolvi e più sei promosso".

Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7.