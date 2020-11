Coronavirus: Salvini, De Luca piccolo uomo, non litigo con lui**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Il governatore Vincenzo De Luca? "Non mettetemi sulla stessa linea di un signore che ha la responsabilità di mln di cittadini. Ha passato l'estate a insultarmi e a insultare tutta Italia perché lui un genio. Io ero andato a Salerno a vedere il padiglione Covid chiuso e dissi: 'ma come funziona se arriva una secondo andata?' E' un piccolo uomo, non ho voglia di litigare con lui.

La morte al Cardarelli ha fatto il giro del mondo, pensi a risolvere i problemi". Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7.