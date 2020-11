M5S: Buffagni, 'momento difficile, rialzarsi senza arroccarsi in torre d’avorio'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “E’ un momento difficile per il M5S come per il Paese. Bisogna restare uniti e fare le cose insieme. Per farlo bisogna rialzare la testa, essere responsabili e non arrendevoli”. Così il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, agli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle.

“Dobbiamo tornare a parlare chiaro, con semplicità alle persone – ha aggiunto – non essere arroccati nelle torri di avorio. Bisogna discutere di politica e di soluzioni perché la politica è soluzioni. Il M5S deve avere tre priorità: il lavoro che passa da PMI e sviluppo sostenibile e sociale e innovativo; sanità a trazione pubblica; sicurezza nella quotidianità”.