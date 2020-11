M5S: Buffagni, 'Virginia Raggi va difesa'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “E' stata Virginia Raggi a buttare giù con la ruspa le casa dei Casamonica, non quel fenomeno con la felpa. Virginia Raggi va difesa. Ha fatto in una città come Roma un lavoro straordinario. Ora più che mai dobbiamo fare quadrato intorno a lei.

Lei ha davvero usato la ruspa in tutti i sensi, non quello con la felpa”. Così il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, al dibattito pubblico degli Stati generali del M5S.