M5S: Colletti, 'a Stati generali solo ego, non un'idea di Paese'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Ho ascoltato solo 2 interventi degli Stati Generali (dopo questi mi sono cascate le braccia). Non una idea di Paese, non una idea di Movimento 5 Stelle. C'erano molto più idee nel 2008-2009 in mezzo ai thread della piattaforma MeetUp.

Ormai siamo portavoce ed attivisti da Facebook, ottimi per declamare slogan che si fermano lì, nel televisore virtuale (nemmeno piazza, perché nella piazza c'è discussione). 5 minuti di visibilità spesi solo per sé stessi e per il proprio ego". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Andrea Colletti.