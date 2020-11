M5S: Di Battista, 'no deroga a stop terzo mandato sia messo nero su bianco'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Venga scritto nero su bianco che non ci sarà nessuna deroga alla regola del doppio mandato per consiglieri regionali, parlamentari e parlamentari europei". Così Alessandro Di Battista del M5s, citando una delle condizioni essenziali per il 'nuovo' Movimento, all'assemblea plenaria degli Stati generali del Movimento.