Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Se il M5S non fosse stata al governo immaginate come sarebbe stata gestita questa emergenza, tra negazionisti e incerti del Covid. E ve lo dico da lombardo. E per fortuna ci sarà il M5S quando andremo ad utilizzare i soldi dell'Ue e terremo alla larga gli avvoltoi distribuendo i fondi a famiglie e imprese".

Lo dice Danilo Toninelli, intervenendo agli Stati generali del M5S.