Manovra: bozza, 280 mln a fondo sostegno pmi settore aeronautico e green economy

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Arrivano 280 milioni di euro nel periodo 2021-2026 al Fondo d’investimento per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy. E' quanto si legge nella bozza della manovra. "Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle pmi del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili – si legge nel provvedimento-, è istituito, nello stato di previsione del Mise, un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle Pmi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La dotazione dell’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle Pmi del settore aeronautico nazionale".