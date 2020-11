Calabria: Morra, 'Gaudio non va bene, Strada risani sanità'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Il professor Gaudio, ex Rettore dell'università Sapienza, sarà sicuramente persona validissima, ma in Calabria, per tanti differenti motivi -tra questi la necessità di combattere con radicalità la 'ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie- non va bene.

Ci aspettiamo che Gino Strada, per tutto quel che simbolicamente rappresenta, vanga a svolgere un ruolo formidabile nell'opera di risanamento della sanità calabrese". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra (M5S).