Calabria, Zuccatelli si dimette

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Il commissario designato in Calabria, , ha rassegnato in queste ore le dimissioni, secondo quanto apprende l'Adnkronos. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. "Sono ore frenetiche, si lavora per uscire dallo stallo", spiega una fonte di governo.

"Zuccatelli è ufficiale si è dimesso. Adesso è il momento di agire, nominare Gino Strada Commissario – scrivono le Sardine su Twitter – Il governo, con il Ministro Speranza si sta per riunire in riunione. La soluzione l’avete da più di una settimana. Non possiamo più permetterci di commettere errori. #GinoStradaCommissario".