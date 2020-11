Manovra: Giacomoni, 'governo depositi testo per collaborare con opposizioni'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Al governo, che si appresterebbe a varare la manovra di bilancio, chiediamo chiarezza, trasparenza e coerenza. Niente formule ambigue, come la fin troppo abusata ‘salvo intese’; depositi immediatamente il testo in Parlamento e annunci le forme e le modalità con le quali intende ‘collaborare’ con le opposizioni".

Lo afferma il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito.

"Chiarezza, trasparenza e coerenza, appunto. Il passaggio politico -aggiunge- è assai delicato, serve un vero cambio di rotta. Iniziando proprio dalla modifica radicale di tutte le prassi poco ortodosse alle quali l’esecutivo ci ha abituato. Forza Italia presenterà a breve una serie di proposte concrete per l’Italia, incentrate sull'attuale momento storico e in grado di sostenere la sanità, il tessuto sociale ed economico del Paese e di preparare la strada per la ripresa di imprese, famiglie e categorie più in difficoltà”.