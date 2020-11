Migranti: Salvini, 'governo mette in pericolo Italia'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “638 arrivi solo sabato e domenica, 32.104 sbarchi in tutto il 2020, contro i 9.944 dello stesso periodo di un anno fa, e troppi episodi di violenze, fughe dalle quarantene, morti in mare e addirittura un terrorista positivo al Covid sbarcato a Lampedusa e che ha insanguinato Nizza.

La scorsa notte, in Sardegna, alta tensione nel centro di accoglienza di Monastir con feriti e danni alla struttura. Non è la prima volta. In compenso, il Viminale tace e la maggioranza ha fretta di convertire i decreti clandestini. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.