Ue: Bernini, 'reddito cittadinanza da cambiare, confronto necessario'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “La Commissione europea sollecita l’Italia a utilizzare una parte dei del Next Generation Eu per 'trasformare il reddito di cittadinanza in un’infrastruttura efficace di contrasto alla povertà, eliminando gli sprechi legati al suo inefficiente utilizzo nelle politiche attive del lavoro'.

Forza Italia lo sostiene da sempre, da sempre inascoltata: i sussidi in questa emergenza sono indispensabili, ma devono arrivare a chi ne ha davvero bisogno. Ora che lo dice anche l’Europa, se il governo vuol davvero aprire un confronto vero con l’opposizione, deve necessariamente partire anche da qui”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.