Cinema: Mattarella telefona a Verdone, 'grazie per la sua opera'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina a Carlo Verdone per fargli gli auguri per il 70/mo compleanno. Nel corso della telefonata, il Capo dello Stato lo ha ringraziato per quanto ha donato in quasi cinquant'anni di carriera all'arte cinematografica e agli italiani.