G20: Visco, 'temi prioritari presidenza italiana sono persone, pianeta e prosperità'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Tre parole chiavi incarnano i temi prioritari della presidenza italiana del G20: persone, pianeta e prosperità. L'agenda del G20 Finance Track italiano, il flusso di lavoro guidato dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali sarà allora ispirato da quelle tre parole".

Ad affermarlo è il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco intervenendo al meeting virtuale The Global Foundation – Rome Roundtable 2020 'Which way the world after the pandemic? Our inclusive human future'.

La crisi sanitaria, che ha "colpito in modo disomogeneo" i lavoratori e in particolare le donne e i giovani, osserva Visco, "è stata al centro degli incontri del G20 di quest'anno e resteranno in cima all'agenda della presidenza italiana. In effetti, non è un caso che il nostro Paese ospiterà anche il Global Health Summit 2021".