Mediaset: Di Maio, 'nessuno scambio con Fi ma tutela per aziende italiane'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Nessuno scambio" con Forza Italia a proposito dell'emendamento contro le scalate ad aziende italiane. "C'è stata un'azione molto chiara da parte del ministero dello Sviluppo economico per tutelare un'azienda italiana, come abbiamo sempre fatto". Lo assicura il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'