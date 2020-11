Arera, Re Rebaudengo: "Con Autorità settore elettrico è cresciuto"

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – “La presenza dell’Autorità, un regolatore autorevole e indipendente, ha permesso al settore elettrico italiano di crescere e poter mirare a scenari sempre più sfidanti. Per questo, a festeggiare i 25 anni di Arera ci sono tutte le imprese del settore elettrico".

Lo afferma all'Adnkronos il presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo, che commenta i 25 anni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Il 14 novembre 1995 veniva infatti approvata la legge 481 che nel nostro Paese ha istituito le Autorità indipendenti di Regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Re Rebaudengo sottolinea anche "il più vivo apprezzamento per il lavoro che l’Autorità ha svolto in questo momento drammatico, per come ha saputo fronteggiare l’emergenza Covid-19 combinando le esigenze dei produttori e dei consumatori, rappresentate nelle ben gestite consultazioni".

"Le sfide che ci attendono sono tante, non ultima un nuovo market design per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzazione Europeo al 2030. Rassicura poter contare sulla competenza della nostra Autorità” conclude il presidente di Elettricità Futura.