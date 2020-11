Calabria: Costa a Bertolaso, 'pm come commissario scorciatoia pericolosa'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Vorrei sommessamente suggerire a Guido Bertolaso, che in troppi, negli anni, hanno pensato che gli unici in grado di risolvere i problemi fossero i procuratori della Repubblica. Quando non si sanno che pesci prendere, è molto comodo candidare un Pm, ritenendo che si tratti di una scelta inattaccabile.

Lo hanno fatto tutti. Ma è una scorciatoia che non ha risolto i problemi, anzi li ha moltiplicati, perché ha spinto tanti magistrati a cercare i riflettori per mettersi in luce, molto spesso sulla pelle della gente". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione.

"Nel nostro Paese -ricorda- ci sono tante persone capaci che occorre saper individuare, senza dover ricorrere a chi deve fare un lavoro diverso, possibilmente lontano dai media".