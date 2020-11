Lusso: Altagamma, 'nel 2020 calo del 20-22% mercato, senza precedenti'

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – Nel 2020 c'è stato un calo senza precedenti del mercato del lusso, con una variazione che si attesterà tra il -20 e il -22%. Per il 2021 sono attese crescite sostenute per l’atteso rimbalzo e un’accelerazione delle dinamiche che plasmeranno il lusso di domani.

E' quanto emerge dagli studi Altagamma Bain Worldwide Market Monitor 2020 (presentato da Claudia D’Arpizio e Federica Levato, Bain & Company), Altagamma Consensus 2021 (Stefania Lazzaroni, Fondazione Altagamma), nel corso della digital Conference tenutasi questa mattina.

Per i Beni di Lusso Personali (moda, gioielleria, accessori, cosmetica), il calo è previsto intorno al -23%, nello scenario base. Per il 2021, prevista una ripresa di circa il 14% di media per il lusso personale.

"Il 2021 sarà l’inizio della ripresa, benché il ritorno graduale ai livelli pre-crisi sia previsto a partire dal 2022", ha spiegato Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma.

"Il Consensus Altagamma stima per il 2021 una crescita a doppia cifra in tutti i comparti mediamente del 14%, con il consolidamento del retail digitale (+22%) e del mercato cinese (+18%), vero campione uscente dalla crisi. La reattività delle imprese ai grandi cambiamenti in atto sarà cruciale.

Ciò richiede maggiori investimenti e un contesto che li incentivi con investimenti pubblici in ricerca, formazione, digitalizzazione, green transition".