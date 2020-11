Natale: Rampelli lancia pagina #NatalesenzaAmazon

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Una pagina in difesa dei negozi di prossimità e per il commercio al dettaglio. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, lancia la pagina #NatalesenzaAmazon simile alla petizione lanciata in Francia da politici e intellettuali e adattata al contesto italiano.

“Saremo tutti impegnati -spiega- a condividere l’appello sui canali social e attraverso sottoscrizioni nelle varie iniziative pre-natalizie raccogliendo voci di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica".

"Per le vacanze, ci impegniamo -si legge tra l'altro nell'appello- a non acquistare regali su questa piattaforma, per chi può viaggiare a recarci nelle agenzie e a non provvedere attraverso Booking.com Ne faremo a meno. Aiutiamo i nostri negozi di strada, quelli nei centri e nei borghi storici, nei quartieri e nelle periferie delle città perché i negozi sono un presidio di socialità, di economia e di sicurezza.

Ogni serranda che si abbassa è una luce della speranza che si spegne. Ci sono anche aziende che puntano sull'economia circolare per offrire prodotti riciclati o ricondizionati più economici e più responsabili. Per non parlare dei prodotti di seconda mano, del 'fai da te', il reimpiego di materiali usati per l'artigianato e la creazione".