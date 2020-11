Ue: Paesi indebitati usino Recovery per riformarsi

Bruxelles, 18 nov. (Adnkronos) – Strategie di bilancio di medio termine "credibili" sono "particolarmente importanti" per assicurare la "sostenibilità dei bilanci" pubblici, "in particolare nel caso di Stati membri altamente indebitati. L'attuazione di riforme di bilancio e di pacchetti di riforme, anche attraverso i piani nazionali di ripresa e di resilienza", necessari per accedere alle risorse del Recovery Plan o Next Generation Eu, "è importante per affrontare le sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per Paese".

Lo sottolinea la Commissione Europea, nella comunicazione sui documenti programmatici di bilancio per il 2021 presentati dai Paesi dell'area euro.