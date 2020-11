Calabria: Cannizzaro (Fi) su Morra, 'è labile confine tra coraggio e stupidita'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Quanto asserito dal Presidente della Commissione parlamentare Antimafia nel corso della sua recente intervista a Radio Capital è di una gravità inaudita. E sul piano personale e dal punto di vista politico-istituzionale. Partendo da un commento infelice sulla posizione dell’On.

Domenico Tallini, rimasto coinvolto in un’inchiesta della Dda di Catanzaro, Nicola Morra è andato poi a ruota libera sulla Calabria, arrivando a gettare fango anche sull’immagine della nostra compianta Jole Santelli". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

"Non so definire cosa sia più insensato tra l’attacco ad un politico che ancora è da valutare se sia realmente colpevole e l’affondo ad una persona splendida che tra l’altro non ha più diritto di replica per colpa di un male incurabile.

L’onorevole grillino ha dimostrato quanto labile sia il confine tra coraggio e stupidità. Morra non è all’altezza del ruolo che ricopre e soprattutto non è degno rappresentante né della res publica né tanto meno della Calabria, quella terra che – pur non avendogli dato i natali – lo ha reso parlamentare, lo ha eletto e lo ha messo sul piedistallo da cui oggi parla a vanvera, sparando a zero su tutti i calabresi. Sarebbe opportuno che si lavasse bene la bocca prima di farlo".

"Ai miei concittadini calabresi voglio dire di non perdere mai la fiducia, soprattutto quando c’è chi ha il barbaro coraggio di screditare e tentare di frantumare le speranze. A Nicola Morra invece dico che di irrecuperabile credo ci sia solo la sua posizione. Si dimetta, se ha un briciolo di buon senso e dignità", conclude.