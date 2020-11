Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "La sinergia tra i vari livelli dello Stato è fondamentale anche in una prospettiva di responsabilità, come ha detto nel suo appello Mattarella, la leale collaborazione è fondamentale per migliorare la performance del sistema Italia e per uscire dall'emergenza Coronavirus ma anche in prospettiva di rilancio del paese".

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea annuale dell'Anci.