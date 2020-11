Coronavirus: Conte, 'stretto coordinamento Ue-governi per superare nuova ondata'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Governi e Commissione Europea in stretto coordinamento per superare la nuova ondata del Covid-19. Il comportamento responsabile di ogni individuo, i test ed i vaccini giocano un ruolo chiave per sconfiggere la pandemia". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte, postando una foto della videoconferenza informale dei leader Ue sull'emergenza Covid-19.