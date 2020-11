Coronavirus: Patuanelli, 'lockdown come a marzo non ci sarà, no stop attività produttive'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Un lockdown come a marzo o ad aprile dove sono state ferme tutte le attività produttive non ci sarà più anche perché non abbiamo registrato focolai particolari". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ai microfoni di SkyTg24 sottolineando che con le misure messe in campo regionalizzando "abbiamo già ottenuto uno schiacciamento della curva"