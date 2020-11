Milano, 19 nov. (Adnkronos) – "In merito alle dichiarazioni rilasciate stasera dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su quanto comunicato dal ministro Boccia, il governatore, indicando la data del 3 dicembre, si riferiva non alle misure restrittive, ma ai parametri per la definizione delle fasce".

Lo precisa Regione Lombardia in una nota.