Migranti: Lorefice (M5S), 'solidarietà vera tra Paesi Ue'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "La Commissione europea non ritiene che sarebbe stato più efficace conservare i meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo, come nel 2015, e prevedere forme di solidarietà legate alle reali esigenze dei Paesi di primo approdo e non secondo la disponibilità degli Stati membri?” Lo ha chiesto il senatore M5S Pietro Lorefice alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso della Conferenza interparlamentare di Alto livello sull'asilo e la migrazione in Europa.

“Oggi, c’è una responsabilità ricadente sui Paesi di primo approdo, di cui la Sicilia, regione da cui provengo, si fa carico in modo largamente prevalente. L’auspicio -ha aggiunto Lorefice- è che alla responsabilità dei Paesi di approdo si affianchi la reale solidarietà di tutti i Paesi dell’Unione, in una gestione unitaria efficace del rapporto tra Europa e fenomeno migratorio. È necessario rivedere complessivamente il sistema di asilo e riconsiderare la problematica come Unione, superando il principio dello Stato di primo approdo e garantendo le risorse necessarie per i Paesi che, per ragioni geografiche, sopportano il peso maggiore della gestione di un fenomeno che è strutturale e che resterà tra le sfide principali dell’Unione per molti anni”.