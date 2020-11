Terna: Donnarumma, 'per interconnessione con Tunisia si punta a via in esercizio entro 2027'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Passi in avanti anche per quanto riguarda il progetto di interconnessione con la Tunisia. "Stiamo ridefinendo le modalità di presentazione del progetto che faccia ben chiarezza sui benefici che questa interconnessione può portare in futuro e in questo modo se tutto andrà bene in primavera-estate potremmo ottenere l'avvallo Ue che serve per la copertura degli investimenti".

Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa al termine della presentazione del piano, è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma.

Dopo l'avallo Ue, aggiunge, "si partirà con la progettazione e la realizzazione. Ci vorranno alcuni anni. Io ho una data tecnica in prospettiva che parla di un'entrata in esercizio al 2027 ma è una data tecnica: credo che si possa anche fare prima. Molto dipende dall'iter autorizzativo di Italia e Tunisia. Non è un dei progetti più difficili dal punto di vista tecnico ma si tratta sempre di un progetto di interconnessione internazionale nel mediterraneo", sottolinea Donnarumma.

"Si tratterà della prima interconnessione di questa natura che collega questi due continenti e diventa interessante strategicamente".