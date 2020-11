Violenza su donne: Valente, 'vicenda Manduca dramma che si aggiunge a dramma'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La vicenda giudiziaria di Marianna Manduca si chiude in modo da lasciare più di un dubbio sull’efficienza del nostro sistema. E anche per questo come commissione d’inchiesta abbiamo avviato un’indagine puntuale e precisa su tutti i casi di femminicidio del 2016 e 2017, acquisendo tutti i fascicoli dalle indagini alle sentenze dei femminicidi di quegli anni.

Per capire cosa spesso non funziona di fronte a una donna che dopo aver chiesto aiuto e denunciato anche più volte non riesce a sottrarsi alla morsa implacabile della violenza di un uomo". Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta sul Femminicidio.

"Ma la vicenda dei figli rimasti orfani -aggiunge- è ancora altro. Qui si tratta di un evidente cortocircuito di un sistema che non può essere scaricato sulla pelle di chi dopo una sofferenza enorme e senza eguali è riuscito a ricostruirsi una vita e oggi rischia di vedersela nuovamente mandare in frantumi per un errore del sistema.

È un caso che impone a tutti i soggetti coinvolti di trovare una soluzione e evitare di aggiungere un dramma a un altro già consumato”.