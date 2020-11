Arera: energia, acqua e rifiuti, il ruolo dell'Autorità

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Energia, acqua e rifiuti: qual è il ruolo di Arera? In materia di energia, Arera stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d’accesso per gli operatori; promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale.

E poi, aggiorna trimestralmente, fino alla completa apertura dei mercati, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.

Non solo, definisce anche i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di “scollegamento”. L’Autorità ha tra le sue competenze anche quella di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi, sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti.