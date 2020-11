Arera: per il consumatore lo Sportello Energia e Ambiente e l’Help Desk

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – In ottemperanza a quanto previsto dalla legge istitutiva, Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) “accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori”. A questo scopo, Arera ha istituito lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito in collaborazione con Acquirente unico.

Lo Sportello fornisce informazioni e assistenza ai clienti finali dei settori regolati e mette a disposizione di tutti i consumatori (domestici, non domestici e prosumer) una serie di servizi: Contact Center, Servizio di Conciliazione, Servizio Smart, Servizio Reclami e Servizio Segnalazioni. Il Servizio Help Desk è invece dedicato alle sole associazioni che rappresentano i clienti domestici e non domestici.