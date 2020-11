Manovra, Gualtieri: "Chiederemo ulteriore scostamento bilancio"

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – ''Chiederemo al parlamento l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio, che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per poter rafforzare da qui fino alla fine dell'anno le misure di sostegno economico per i settori colpiti'' dalla crisi.

Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al programma di La7 Omnibus. Le risorse aggiuntive consentiranno di accompagnare il paese ''in questa fase difficile e delicata, da qui alla fine dell'anno, con delle misure di sostegno economico''.

''Oggi stesso'' saranno approvate delle norme ''perché abbiamo a disposizione delle risorse che possono essere mobilitate senza bisogno dell'autorizzazione parlamentare per lo scostamento, quindi metteremo altre risorse, quelle che possiamo usare, circa 1,3-1,4 miliardi, nel fondo che consente di finanziare le misure di ristori in automatico alle regioni che cambiano di fascia'', ha detto ancora Gualtieri aggiungendo che nel Cdm di oggi, che dovrebbe varare il decreto legge ristori ter, saranno approvate delle ''norme di sostegno: il credito d'imposta sugli affitti e il rinvio di scadenze fiscali''.

''Mi fa piacere che da parte di Forza Italia ci sia un atteggiamento di responsabilità'' ma ''non c'entra nulla'' con un allargamento della maggioranza. ''Stiamo parlando di una normale collaborazione in un momento difficile per il paese'', ha poi sottolineato il ministro spiegando: ''In questo caso siamo di fronte a un nuovo scostamento di bilancio che ha lo scopo di consentirci di rafforzare le condizioni di ristoro nei confronti delle imprese e dei cittadini, che subiscono le conseguenze delle misure di restrizione necessarie per il contenimento del virus''.

''Sono normali le interlocuzioni con le forze politiche'' e ''il nostro auspicio è che le forze di opposizione sostengano questa mobilitazione di risorse che serve ai cittadini''. Secondo Gualtieri, tuttavia, ''ci sono delle forze che si pongono su una linea di opposizione pregiudiziale'' mentre ''Forza Italia ha una posizione di responsabilità''. ''E' una cosa assolutamente normale''.