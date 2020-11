Milano: agenti polizia locale aggrediti a Bresso, solidarietà della Regione

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti ieri durante un accertamento sanitario obbligatorio a un cinquantenne, a Bresso, in provincia di Milano. L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, si è recato questa mattina al Comando dei vigili urbani di Bresso per esprimere a nome del presidente Attilio Fontana e di tutta la giunta della Lombardia solidarietà ai due agenti accoltellati ieri durante

All'incontro erano presenti il sindaco Simone Cairo, l'assessore all'Istruzione Cristina Dimasi, il comandante della Polizia locale, Maria Assunta Colangelo, diversi agenti tra i quali anche due dei quattro in servizio ieri rimasti illesi.

"Spero che gli agenti feriti, ai quali non ho potuto far visita per le restrizioni Covid, possano presto riprendersi ed auguro loro una pronta guarigione", ha sottolineato De Corato. "Una legge della Regione Lombardia prevede il rimborso delle spese mediche per i vigili in caso di danni permanenti. Ma ovviamente spero non sia il caso. Ringrazio tutti gli agenti in servizio presso i Comandi della Lombardia per il lavoro che quotidianamente svolgono, ancor più prezioso nel difficile periodo che stiamo vivendo".