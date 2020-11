Coronavirus: Bassolino, 'Conte promuova tavolo con De Luca e De Magistris'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Dobbiamo saper parlare bene ai cittadini e per farlo è molto importante la collaborazione istituzionale. Chi mi conosce sa che io sono da sempre per la collaborazione istituzionale, non da ora ma da sempre: quando ero sindaco dialogavo e collaboravo con Prodi e Berlusconi, collaboravo con Rastrelli di Alleanza Nazionale".

E’ quanto dichiarato da Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania, nel corso della trasmissione Titolo V, su Rai 3. "Il mio augurio – ha aggiunto Bassolino – è che il presidente Conte che ha tante cose, appena portà farlo, che sia lui a mettere assieme accanto a se stesso il presidente della Regione e il Sindaco di Napoli, per avviare poi un tavolo permanente fra tutte e tre le istituzioni’.