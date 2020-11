Spazio: Esa, Copernicus Sentinel-6 su rampa, tutto pronto per lancio (3)

(Adnkronos) – Tre minuti dopo il lancio, dopo aver protetto il satellite mentre il razzo viaggiava attraverso l'atmosfera, l'ogiva del veicolo di lancio verrà separata e spinta via. Quindi a 8 minuti dal lancio ci sarà l'interruzione del motore Stage-II (Seco1).

Bisognerà aspettare 53 minuti dal lancio per il primo riavvio Stage-II (Ses2) per un'accensione di 15 secondi, seguito dall'interruzione del motore Stage-II (Seco2). Quando l'orologio segnerà 58 minuti post lancio, avverrà la separazione del satellite dal veicolo di lancio, mentre 1 ora e 7 minuti dal lift off il satellite comincerà la fase di dispiegamento dei pannelli solari.

Ad 1 ora e 33 minuti è atteso quindi il primo contatto pianificato per il downlink della telemetria satellitare alle stazioni in Alaska.

Una volta al sicuro in orbita, il satellite "continuerà le registrazioni di lunga data delle misurazioni di riferimento dell'altezza della superficie del mare e porterà le registrazioni del livello del mare nella quarta decade" spiega infine l'Agenzia Spaziale Europea che sul sito istituzionale dedica ampio spazio a questa nuove Sentinella del programma spaziale europeo Copernicus di Osservazione della Terra.