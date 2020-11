M5S: Siragusa lascia gruppo Camera, 'gestione disastrosa, ha svenduto l'anima' (2)

(Adnkronos) – "La gestione del MoVimento 5 Stelle da parte dei vertici è stata a mio giudizio disastrosa – l'accusa durissima – Abbiamo svenduto un po’ d’anima ogni giorno. Non si è mai nemmeno creato un vero gruppo, una vera comunità. Basti pensare che, ancora oggi, i parlamentari del MoVimento non si conoscono tutti tra loro.

Ci incrociamo nei corridoi e, in alcuni casi, nemmeno sappiamo di essere dello stesso partito".

"Sono tante, troppe, le ragioni e le dinamiche che mi hanno portato a questa scelta, ormai inevitabile. Da ultimo, certo, ha influito anche l’apertura di un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dei probiviri, per via della mia posizione sul recente referendum costituzionale. Ma la scelta, dolorosa, che oggi compio, non è stata provocata da un singolo evento: è il termine di un percorso durato oltre otto anni", incalza Siragusa.

"Riponevo negli Stati Generali la mia ultima speranza per veder rinascere il MoVimento, ma sono ormai convinta che nulla cambierà davvero. E quindi eccomi a un bivio. Fra qualche anno, mi guarderò alle spalle e mi domanderò: 'Ho avuto l’onore e la fortuna di sedere in Parlamento. Cosa ho fatto per l’Italia?'. Schiacciare i bottoni, sulla base di scelte prese altrove, non mi basta. In futuro, voglio riuscire a rispondere a quella domanda senza rimpianti o rimorsi, sapendo di aver lavorato al meglio, mettendo al primo posto gli interessi dell’Italia e degli italiani, e non quelli di un partito.

Per questo continuerò il mio lavoro alla Camera, ma con ancora più forza, volontà e determinazione. Sarò quello che saremmo dovuti essere tutti sin dal principio: una cittadina, libera, dentro il Parlamento", conclude l'ormai ex M5S postando il comunicato politico numero 45 di Beppe Grillo, quello in cui, nel 2013, il garante del Movimento annunciava la partecipazione del M5S alle elezioni politiche.