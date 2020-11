Open fiber: Starace, 'monetizzeremo appena vedremo opportunità in linea con nostri interessi'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Non diventeremo un operatore delle telecomunicazioni come abbiamo sempre detto. Noi gestiremo infrastrutture come sempre. Di conseguenza vogliamo monetizzare non appena vediamo un'opportunità in linea con i nostri interessi". Ad affermarlo è l'ad di Enel Francesco Starace rispondendo a una domanda degli analisti nel corso della presentazione del piano strategico in merito a Open Fiber.