Violenza su donne: Conte, 'partita decisiva è lotta a disoccupazione femminile'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Il governo è impegnato dell'implementazione di politiche" che contrastino il "triste primato dell'Italia sul fronte della disoccupazione femminile. Bisogna fare molto perché anche su questo terreno si" innesta il fenomeno delle violenze di genere. Si tratta, infatti, di "fattori indiretti ma non meno rilevanti.

Sulla lotta alla disoccupazione femminile si gioca una partita importante, decisiva, per contrastare" la violenza sulle donne. Così il premier Giuseppe Conte, partecipando all'evento 'Dalla parte delle donne: il ruolo fondamentale dei Centri antiviolenza', organizzato in Senato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.