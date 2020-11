Milano, 25 nov. (Adnkronos) – In Lombardia calano i ricoveri per Covid19 e ci sono oltre 15mila guariti nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono 15.749 i dimessi dagli ospedali e i "negativizzati". In terapia intensiva i posti letto occupati aumentano di 10 unità rispetto a ieri per un totale di 942 posti; per quanto riguarda gli altri reparti, i posti letto occupati da malati Covid diminuiscono a 8.114 (-246).

I morti sono 155 e portano il totale a 21.005.