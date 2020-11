Milano, 25 nov. (Adnkronos) – Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardia oggi, quasi la metà sono in provincia di Milano, dove si registrano ancora 2.261 casi. A Milano città, scendono a 517. I numeri sono in calo anche nelle altre province, comprese quelle più colpite: Como conta 376 positivi, Monza 369 e Varese 463.

A Brescia i nuovi casi sono 391, a Bergamo 153.

A Cremona ci sono 119 positivi al Covid, a Lecco 149 e a Lodi 125. A Mantova sono 139, a Sondrio 177, a Pavia 307.