Coronavirus: Val Seriana e Val di Scalve a Governo, 'garantire stagione invernale'

Milano, 25 nov. (Adnkronos) – Le Comunità Montane di Val Seriana, Val di Scalve e Promoserio (Bergamo) chiedono al Governo di garantire la stagione invernale, in previsione delle vacanze di Natale, "se la situazione sanitaria lo permetterà". La stagione invernale nelle valli bergamasche, spiegano in un appello, "è strettamente legata alle aperture degli impianti ma con ricadute molto più articolate e complesse che coinvolgono diversi operatori della filiera turistica.

L’apertura degli impianti in occasione delle festività natalizie rappresenta un momento fondamentale per l’economia delle valli Seriana e Scalve, così fortemente colpita dalla crisi dei mesi scorsi".

La volontà non è quella di "incentivare assembramenti, quanto piuttosto diventare un territorio di riferimento dove praticare attività all’aria aperta tra le Orobie in piena sicurezza e per questo servono direttive chiare e regole ben precise da far rispettare". In questa direzione, ha già lavorato la Conferenza Stato-Regioni proponendo al Governo linee guida condivisibili per l’utilizzo di impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici".

Secondo le comunità montane, "i professionisti del settore si sono già attivati per garantire accessi contingentati alle piste e limitare le occasioni di assembramento". La situazione sanitaria in Val Seriana e Val di Scalve "è in questo momento sotto controllo e gli operatori sono pronti a fare del proprio meglio per garantire vacanze natalizie in totale sicurezza. Ci aspettiamo quindi che anche chi verrà a trovarci e potrà godere l’accoglienza delle magnifiche valli sarà rispettoso degli sforzi fatti dal territorio e accederà ai servizi con la necessaria prudenza".