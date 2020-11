Fondazioni: Cariplo e Comp. San Paolo si lanciano in private equity e venture capital (2)

(Adnkronos) – "Le fondazioni hanno dimostrato in più occasioni la propria capacità di fare sistema, nell’interesse dal paese: l’accordo tra Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo va esattamente in questa direzione, per qualificare e rafforzare in modo sinergico i programmi di investimento, in un’ottica di lungo periodo, al servizio dell’attività filantropica", ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.

Secondo Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, "nel contesto dell’attuale crisi economica e sociale, emerge con forza la necessità di rafforzare il loro ruolo con l’avvio di azioni coordinate in una logica integrata di progetti di collaborazione di lungo termine. La scelta di condividere un importante programma di investimento è un primo passo in questa direzione e può rappresentare un modello di riferimento per tutto il sistema delle fondazioni.”

Gli investimenti dei patrimoni rappresentano la modalità con cui le fondazioni ottengono le risorse per sostenere l’attività filantropica.

Per il 2021, pur in un contesto e in condizioni di mercato non semplici, le due fondazioni hanno già confermato un livello erogativo in linea agli anni precedenti.