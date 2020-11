Migranti: Conte, 'no oneri solo per Paesi primo arrivo, lavorare a meccanismo Ue'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Sull'immigrazione abbiamo una comune sensibilità, siamo Paesi di primo arrivo ma comprendiamo anche il problema dei movimenti secondari. La capacità di guardare globalmente i problemi deve essere condivisa da tutta l'Ue: il problema o lo risolviamo in tutte le sue dimensioni o non risolveremo mai nulla".

Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il premier Giuseppe Conte,

"Dobbiamo ragionare per la certezza delle regole, del diritto, dei diritti della persona, per il contrasto dei trafficanti, però dobbiamo lavorare perché il meccanismo di responsabilità si coniughi con la solidarietà. Non ci può essere una situazione in cui un Paese di primo arrivo è esposto a tutti gli oneri dei flussi migratori: ci deve essere una redistribuzione efficace e dobbiamo migliorare il meccanismo sui rimpatri".