Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (4)

(Adnkronos) – La sua ricerca si è concentrata sui neutrini, particelle prodotte in abbondanza in queste reazioni, portando all’avvio, negli anni ’60 del XX secolo, del programma scientifico del Neutrino Solare, da cui sono scaturiti risultati di grande importanza per la fisica delle particelle.

Con questa misura, Borexino, che si avvicina alla conclusione della sua attività scientifica,dopo aver dimostrato come brilla il Sole, lascia al settore dei neutrini anche l'eredità duratura della prima osservazione dei neutrini Cno, un risultato rivoluzionario ottenuto attraverso un impressionante sforzo sperimentale, che rimarrà per il futuro come uno dei successi fondamentali dell’astrofisica e della fisica astroparticellare.

Nel corso di questa affascinante impresa per svelare i misteri del Sole e delle stelle, durata quasi un secolo, i neutrini solari sono stati fondamentali anche per identificare il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini, una delle più grandi scoperte della fisica delle particelle del nuovo millennio.

(di Andreana d'Aquino)