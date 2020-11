Roma: Buffagni, 'con Raggi illegalità si combatte sul campo, avanti Virginia'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Con Virginia Raggi l’illegalità si combatte sul campo, non sui giornaloni! Finalmente si procede allo sgombero della sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, occupata abusivamente nel 2016 dal partito di estrema destra, e del Cinema Palazzo in piazza dei Sanniti, a San Lorenzo, occupato ben 10 anni fa.

Abbiamo una sindaca coraggiosa, combattiva e che fa quel dice. Siamo con te, Virginia!". Così su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.