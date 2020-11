(Adnkronos) – Il gruppo "ritiene che le partnership pubblico-private siano essenziali per affrontare questo tipo di rischio e che sia fondamentale compiere ogni sforzo per trovare una soluzione che attraverso il meccanismo possa fornire, a fronte di una pandemia, protezione assicurativa, in particolare per le piccole e medie imprese.

Il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di lavorare su una soluzione che veda gli investitori istituzionali coinvolti insieme agli Stati Membri e l’Ue".